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После распития алкоголя на теплотрассе одной из женщин понадобилась помощь спасателей

Под Сергиевом Посадом женщина застряла в трубах теплотрассы

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ГКУ МО «Мособлпожспас»

В поселке Березняки Сергиево-Посадского района местной жительнице потребовалась помощь службы спасения — она провалилась между трубами теплотрассы и застряла. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Специалисты выезжали в поселок 7 октября. На месте выяснилось, что накануне компания местных жителей «пировала» на трубах теплопровода — одна из женщин упала между труб и застряла. Пострадавшая всю ночь провела в таком состоянии, друзья хватились ее только утром, они и позвонили на телефон экстренных служб.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента сделали подкоп, вызволив таким образом пленницу из заточения. С признаками переохлаждения женщина 1971 года рождения была передана сотрудникам скорой», — рассказали в «Мособлпожспас».

Потерпевшая от помощи медиков и госпитализации отказалась.

Ранее школьник два года жаловался на неприятный запах из-за застрявшего в носу шурупа, ему помогли врачи.

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