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В Индии 40 человек попали в больницы после авиашоу из-за плохой организации на празднике

В Индии на авиашоу пострадали 40 человек

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Shutterstock

В Индии авиашоу закончилось для 40 человек визитом в больницы. Об этом сообщает The Indian Express.

Инцидент произошел в Ченнаи, где власти устроили мероприятие, посвященное 92-летию военно-воздушных сил страны. Чтобы посмотреть на шоу, на двухкилометровом отрезке пляжа оказались более миллиона человек.

Власти и организаторы мероприятия не были готовы к такому количеству посетителей, поэтому не смогли должным образом подготовиться. В результате, когда люди начали покидать праздник, образовались толпы и давки в нескольких местах. Люди не могли выйти, из-за жары многим нужна была неотложная помощь, но оказать ее своевременно могли не всем.

«Было душно, мы вообще не могли двигаться», – поделился один из посетителей.

В результате 40 человек оказались в больницах. Пятерых спасти не удалось, один из них перенес сердечный приступ. Всего помощь медиков понадобилась 150 людям из-за обезвоживания и стресса, некоторые теряли сознание.

Ранее посетители московского Ботсада устроили давку в очереди за бесплатной тыквой.

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