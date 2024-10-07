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Жительница Урала едва не осталась без пальца, снимая обручальное кольцо

Жительница Магнитогорска едва не осталась без пальца, снимая обручальное кольцо

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Поисково-спасательная служба Челябинской области/VK

В Магнитогорске сотрудники спасательной службы помогли вызволить жительнице палец из обручального кольца. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области.

По словам спасателей, в минувшие выходные к ним обратились сотрудники городского травмпункта с просьбой срезать с пальца пациентки кольцо. Женщина несколько лет не снимала украшения с пальца, за это время оно стало мало. Когда пациентка предприняла попытку снять кольцо самостоятельно с помощью народных средств, она только усугубила ситуацию.

«Под сплюснутым ювелирным украшением появились повреждения кожи, опухоль увеличилась, болевые ощущения усилились», — пояснили специалисты ПСС.

В итоге металл перекусили слесарным инструментом, после чего медики оказали пациентке необходимую помощь.

До этого жительница Москвы лишилась пальца, когда выполняла дела по хозяйству — она неудачно зацепилась за кольцом и резко дернула руку.

Ранее в Подмосковье семилетний ребенок остался без пальца, когда колол дрова.

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