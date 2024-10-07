Мошенники начали использовать новую схему с поддельными приказами УФСБ

Мошенники начали использовать новую схему обмана, которую реализуют с помощью поддельных приказов УФСБ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, для обмана злоумышленники звонят жертве или отправляют сообщения в нерабочее время от имени их руководителя. Далее мошенники предупреждают, что в скором времени с ними свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании, головного офиса», указывая на срочность и конфиденциальность разговора.

Для правдоподобности мошенники могут использовать дипфейки, подменные телефонные номера и поддельные документы. Также злоумышленники могут через открытые источники и утечки получить инсайды компании.

«Методами социальной инженерии подчиненный вводится в стрессовую ситуацию, лишается способности критически мыслить и отдает мошенникам деньги, платежные средства или важную для организации информацию», — говорится в сообщении.

Для борьбы со злоумышленниками в МВД порекомендовали не торопиться и не паниковать, обратить внимание на аккаунт отправителя, следить за деталями и обратить внимание на необычные требования. Также в ведомстве посоветовали связаться с юридическим отделом, службой безопасности или перезвонить руководителю по стандартному каналу связи.

Накануне в МВД сообщили, что в России зафиксировали распространение вируса-трояна, имитирующего пуш-уведомления от банков. Вредоносная программа блокирует экран, создает фейковые уведомления о списаниях средств, и затем мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником банка, и предлагает «защитить» сбережения.

Ранее эксперт назвал неочевидный способ распознать телефонных мошенников.