Синоптик: на этой неделе Москву и Подмосковье зальют дожди

В Москве и Подмосковье начались обильные дожди, которые принес южный циклон. Эта неделя в столичном регионе началась и закончится сильными осадками, предупредил синоптик Александр Ильин в беседе с 360.ru.

Во вторник вечером антициклон с юга передвинется к востоку, из-за чего Москва и область окажутся в его холодном тыле. Температура воздуха на этом фоне заметно снизится, однако дожди ненадолго отступят. К четвергу солнце благодаря уходу циклона сможет заметно прогреть воздух – ожидается 7-12 градусов выше нуля.

Однако и эта погода не задержится надолго – в субботу, по словам Ильина, в столицу придет североатлантический циклон.

«Самые сильные дожди ожидаем в ночные часы воскресенья, понедельник и вторник следующей недели. На Москву и Московскую область выльется от 20 до 30 миллиметров осадков», — рассказал синоптик.

В воскресенье также ожидается 7-12 градусов выше нуля, ночью прогнозируются заморозки до 1-2 градусов мороза. Такая погода продлится достаточно долго, поэтому водителям стоит подумать о смене резины, заключил Ильин.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в столице со вторника начнет холодать, будет +12-14 градусов и дождь с редкими прояснениями. В Москве воздух прогреется максимум до +6...+8 градусов, а по области до +5 градусов.

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