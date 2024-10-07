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Названы способы передачи лихорадки Марбург

Биотехнолог Духовлинов: лихорадка Марбург может передаваться через кровь

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Russell Regnery, Ph.D/CDC

Вирус Марбург может передаваться от человека к человеку только при тесном контакте слизистых, к примеру во время полового акта, при поцелуях, а также при попадании крови на открытые раны. Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал биотехнолог Илья Духовлинов.

«Болезнь давно известна медицине. Название лихорадки Марбург произошло от места ее первой вспышки, где она была обнаружена, — в 1967 году в немецком городе Марбург. По своей структуре вирус очень похож на Эбола, они «родственники», но имеют антигенные различия», — отметил Духовлинов.

По его словам, в случае, если какие-либо предметы загрязнены зараженными выделениями, такими как слюна, сперма или кровь, то они тоже небезопасны — вирус на них может жить до пяти дней.

2 октября на фоне ситуации в Руанде Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможной эпидемии вируса Марбург. Инфекция может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку, рассказали в ВОЗ.

3 октября Роспотребнадзор сообщил, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле, ведомство обладает тест-системой на вирус. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Ранее россиянам объяснили, как защититься от вируса Марбург.

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