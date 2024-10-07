В Орле ветеран ВОВ пожаловалась на внука, называющего ее «русской свиньей»

Жительница Орла рассказала о том, что внук издевается над ней и своей матерью. Об этом сообщает «Русская Община ZOV».

Женщина является ветераном Великой Отечественной войны. По данным источника, молодой человек выкрикивал нацистские лозунги и называл бабушку «русской свиньей».

Как рассказала сама женщина, внук был причастен к распространению наркотиков, и, несмотря на наказание, все равно вернулся к этому занятию. Мужчина не раз вымогал у родственников деньги и угрожал им. В некоторых случаях пытался поджечь квартиру.

Пенсионерка переехала из своей квартиры в съемную, после чего молодой человек продолжил нападать на другую родственницу и сына-инвалида. Также от поведения молодого человека страдали соседи.

«Они, как и его бабушка, неоднократно обращались в полицию. Вот только приезды силовиков и «административка» никак не повлияли на поведение», – сообщается в публикации.

Активисты передали все доказательства поступков россиянина в полицию.

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