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Россиянину удалили более 70 камней из мочевого пузыря

В Арзамасе врачи удалили более 70 камней из мочевого пузыря

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Михаил Телешов/VK

В Нижегородской области медики удалили пациенту десятки камней из мочевого пузыря. Об этом рассказал уролог Больницы скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского в Арзамасе Михаил Телешов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам врача, мужчина обратился с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. УЗИ показало наличие в мочевом пузыре только одного небольшого конкремента. Медики планировали извлечь его во время цистоскопии, но в процессе процедуры были обнаружены десятки камней.

«В качестве дополнительного метода диагностики было выполнено компьютерное томографическое исследование (КТ). Оно показало, что мочевой пузырь заполнен камнями (подсчету не поддается)», — уточнил врач.

В итоге пациенту провели операцию, в ходе которой из мочевого пузыря убрали более 70 камней диаметром от 7 до 15 мм. Причиной образования конкрементов стал фибросклероз предстательной железы. Его также устранили.

Ранее в Уфе врачи удалили 40-летней пациентке гигантскую опухоль матки.

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