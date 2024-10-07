Защита обжалует приговор американскому пенсионеру по делу о наемничестве

Защита гражданина США Стефана Хаббарда обжалует приговор по делу о наемничестве из-за участия в военном конфликте с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости его адвокат.

«Обжалуем», — сказал правозащитник.

7 октября Мосгорсуд приговорил 72-летнего американца, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к лишению свободы сроком на 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима.

В суде заявили, что Хаббард осужден за то, что, будучи гражданином США, за денежное вознаграждение и иное материальное обеспечение участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, заключив контракт с батальоном терробороны Изюма, подведомственным украинскому Минобороны.

30 сентября 2024 года американский пенсионер признал вину в участии в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение.

Ранее наемнику из Израиля присудили 10 лет за участие в конфликте на Украине.