Российские таможенники поймали контрабандистов частей кабарги на 25 млн рублей

Сотрудники таможни в Республике Бурятия пресекли незаконный вывоз железы кабарги — партия была оценена в 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

Инспекторы установили, что мужчина пытался использовать для вывоза товара незаконно полученные сертификаты СИТЕС (документ на импорт и экспорт флоры и фауны, находящийся под угрозой исчезновения — «Газета.Ru»).

«Он предоставлял в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги», — уточнили в ведомстве, добавив, что все животные были добыты нелегально на территории Иркутской области и Республики Бурятия.

У мужчины было изъято 259 единиц деривата стоимостью 25 млн рублей. В отношении нарушителя возбуждены два уголовных дела за контрабанду. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

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