В Крыму заявили о достаточном запасе топлива для населения

Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита не наблюдается. Об этом журналистам сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин, его слова передает РИА Новости.

Он назвал ситуацию с топливом стабильной.

«Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов», — сказал Воронкин.

В результате атаки на нефтебазу в крымской Феодосии три человека получили ранения.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе.