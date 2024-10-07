В Госдуме усомнились, что полумиллионные штрафы защитят учителей от травли

Введение штрафов не решит проблему публичных оскорблений и унижений учителей. Задача не в том, чтобы оштрафовать родителей, а в том, чтобы заставить учеников вести себя прилично – подобные санкции на это не влияют, заявил зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о ведении административной ответственности за оскорбление педагогов. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тс. рублей и юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Предполагается, что за оскорбление в интернете штрафы будут еще выше – до 700 тыс. рублей.

По мнению Милонова, это не решение проблемы, так как в России учителя не защищены «на системном уровне», и ничего не могут сделать против хамства ученика. Зачастую такое поведение школьников – следствие того, что образование и культура родителей находятся на «зачаточной степени», считает депутат.

«Если ты делаешь замечание ученику, прибегает сумасшедшая «я ж мать» или какой-нибудь родитель, который параллельно является частным клиентом салонов «Красное и белое», и начинает отстаивать свою правду», — объяснил он свое мнение.

Что касается штрафов, то проблемой является то, что платить их будут не сами ученики, которые позволяют себе недопустимое поведение. Все это, по мнению парламентария, не может решить проблему и делает инициативу депутатов популистской.

Ранее учителя рассказали о своем отношении к предложению ввести штрафы за оскорбление педагогов.