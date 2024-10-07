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В Кремле ответили на вопрос о создании компьютерной игры про СВО

Песков заявил, что не обладает информацией о разработке в РФ игры про СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает информацией о разработке в стране компьютерной игры про специальную военную операцию (СВО) на Украине. Журналисты попросили его прокомментировать ее создание в ходе регулярного брифинга.

«Я ничего не могу сказать, не обладаю информацией», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что не знает, ни кто занимается разработкой игры, ни в чем заключается ее основная задумка.

6 октября газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны РФ одобрило создание компьютерной игры про СВО. По информации издания, проект получил название «Отряд 22: ZOV».

В материале отмечалось, что игра даст возможность пользователям в интерактивной форме узнать о событиях в Донбассе. Также в сюжет планируют включить бои за города Мариуполь и Авдеевку.

За достоверность игры будет отвечать Герой России, участник боевых действий на Украине с позывным «Струна». При этом источники газеты подчеркнули, что Минобороны РФ не имеет никакого отношения к финансированию проекта.

Ранее компания Sony решила отменить бесплатный доступ к подписке PlayStation Plus для украинских геймеров.

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