Пассажирок высадили из самолета Spirit Airlines из-за внешнего вида

Американок выгнали из самолета авиакомпании Spirit Airlines из-за укороченных топов. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщины решили отправиться из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан. Так как в самолете было жарко, они сняли свитера, но в какой-то момент к ним подошел бортпроводник и попросил их надеть свитера.

Пассажирки поинтересовались, какие правила они нарушают, но вместо ответа сотрудник вызвал своего руководителя и у нее не возникло каких-либо проблем с тем, что женщины летят в таком виде, но бортпроводник настаивал на своем.

Позже, по словам клиенток авиакомпании, одна из сотрудниц предложила либо вызвать полицию, либо перебронировать рейс. Американки выбрали второе, но, когда они вышли из самолета, им заявили, что перебронировать рейс не могут.

В результате женщины потратили еще около $1000, чтобы добраться до нужного пункта на другом самолете. Пассажирки также обратились в поддержку авиакомпании, но там заявили, что клиентки не нарушили внутренние правила.

«Мы позвонили в службу поддержки Spirit, и они даже сказали, что в их дресс-коде нет ничего против укороченных топов», – поделились женщины.

По словам женщин, с ними связались другие пассажиры. Они заявили, что после инцидента бортпроводник посоветовал всем спокойно продолжать путь, если они хотят добраться до пункта назначения.

Ранее пожилой путешественнице удалось пролететь через всю Европу, не имея билета на самолет.