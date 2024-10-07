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Кабмин утвердил облегченный порядок трудоустройства для эвакуированных из приграничья

Правительство утвердило порядок трудоустройства жителей приграничных районов

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России утвердило облегченный порядок трудоустройства граждан, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщает правительство России.

Эвакуированные смогут устроиться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, так как они могли быть утеряны при выезде с места жительства.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, эти меры позволят эвакуированным гражданам «быстрее оформляться на полную ставку, пока ряд предприятий в Белгородской, Брянской и Курской областях находятся в вынужденном простое».

До того такой же подход применялся при трудоустройстве жителей четырех новых российских регионов и тех, кто экстренно переехал в Россию из Украины.

2 сентября сообщалось, что в России могут переобучить 1,5 млн специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях. Задача будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости».

Ранее эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда.

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