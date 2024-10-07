Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание до +5 градусов

Сегодня в Москве температура воздуха превышает климатическую норму на 6 градусов. Однако в середине недели в столичном регионе погода резко изменится, температура воздуха заметно упадет, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

Сегодня днем ожидается +16-18 градусов, что вообще-то характерно для конца августа — начала сентября. Это говорит об отставании погоды, что связано с теплым циклоном и южными воздушными массами в Москве и области, объяснил синоптик.

Со вторника начнет холодать, будет +12-14 градусов и дождь с редкими прояснениями. Столица попадет в тыл циклона, из-за чего произойдет резкое понижение температуры.

«Еле-еле столбик термометра будет переползать через пятиградусную отметку днем. В Москве максимальное значение +6...+8 °С, а по области до +5 °С дневная максимальная температура», — рассказал Вильфанд.

Далее ожидается снова небольшое потепление, дожди сменятся солнцем. В столице воздух прогреется максимум до +11-13 градусов, в регионе до +10-15 градусов. Ночью столбики термометров не будут подниматься выше +3-7 градусов.

«Начиная со вторника среднесуточная температура уже будет около 8 °С, это означает наступление отопительного периода», — отметил метеоролог.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья назвали дату первого снега и заморозков.