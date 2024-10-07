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Стало известно, кто может получить компенсацию за оплату детского сада в Москве

Юрист Георгиева: некоторые москвичи могут получить компенсацию за оплату детсада

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Depositphotos

Москвичи могут получить компенсацию за оплату детского сада, если они получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, размер выплаты будет зависеть от количества детей в семье. Так, на первого ребенка приходится 20% от уплаченной суммы за детский сад, на второго — 50%, на третьего и последующего — 70%. В подсчете детей учитываются все несовершеннолетние дети и совершеннолетние в возрасте до 23 лет, если они учатся очно.

«Выплата поступает ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным. Например, если родитель подал документы за первый квартал (январь, февраль и март), то компенсация должна прийти не позднее 30 апреля», — заключила Георгиева.

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина до этого говорила, что группа кратковременного пребывания (ГКП) может стать первым шагом в адаптации ребенка к детскому саду. По ее словам, обычно привыкание к ГКП длится около месяца, но в отдельных случаях может затянуться из-за индивидуальных особенностей воспитанника.

Ранее президент России Владимир Путин оценил идею распространить «Разговоры о важном» на детские сады.

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