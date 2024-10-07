Владелец Mash и Shot раскрыл, как будет развиваться в случае блокировки Telegram

Представители News Media Holding, владеющего такими информационными ресурсами как Life, Mash и Shot, рассказали, как будет развиваться компания в случае возможной блокировки Telegram из-за ареста его владельца Павла Дурова. Пресс-релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

По словам генерального директора медиахолдинга Максима Иксанова, информплощадки продолжат развиваться в VK. На сегодняшний день компания уже использует платформу для распространения видеоконтента, напомнил он.

«У Mash там 2 млн подписчиков, у Life — больше 2 млн», — рассказал Иксанов.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что «закрытие Telegram — перспектива не из приятных, альтернатива есть всегда».

В холдинг входят 198 медиаплощадок. Помимо изданий Life, Mash и Shot, он является владельцем Super, авторского шоу «Алена, блин!», лаборатории Gigarama.

Летом в компании произошли кадровые перестановки. На должность гендиректора Life был назначен Денис Арапов, который до перехода в холдинг возглавлял департамент информационной политики в администрации Томской области. Гендиректором Mash стала Надежда Гладченко, которая до этого была заместителем главного редактора издания. Кроме того, исполнительный директор «Mash Регионы» Иван Обыденков был переведен на должность генерального директора данного ресурса.

Ранее были названы предпочтения зумеров и миллениалов в видеоконтенте.