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Активисты МГЕР и «Волонтерской роты» провели флешмобы ко дню рождения Путина

В Москве и Санкт-Петербурге прошли флешмобы ко дню рождения Владимира Путина

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Единая Россия

Тысячи активистов МГЕР и «Волонтерской роты» провели в Москве и Санкт-Петербурге флешмобы ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единой России».

В Москве в мероприятии приняли участие более 5 тысяч активистов. Они вышли на ВДНХ с плакатами, на которых были описаны знаковые достижения России.

«Сегодня день рождения отмечает президент. Наш президент – лидер, благодаря которому наше государство развивается и укрепляет свои позиции, становится сильнее и успешнее. Мы, молодежь России, волонтеры, добровольцы специальной военной операции поздравляем Владимира Владимировича», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В свою очередь, в Северной столице флешмоб прошел на Дворцовой площади. Отмечается, что в праздничной акции приняли участие более 2 тысяч человек.

«Сегодня молодежь Петербурга собралась на Дворцовой площади, чтобы поздравить нашего президента с Днем рождения. Благодаря силе и воле Владимира Путина, Россия — страна, в которой мы счастливы жить, учиться, развиваться и расти. Владимир Владимирович, мы, молодежь Санкт-Петербурга, поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам здоровья и новых свершений», — отметил руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

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