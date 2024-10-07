В России призвали ограничить свободную продажу противовирусных

Проблемой мирового масштаба сегодня стала резистентность не только бактерий, но и вирусов на фоне неконтролируемого приема противовирусных препаратов. Нужно принять меры и ограничить их свободную продажу, как это сделано с антибиотиками, заявила НСН завкафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова.

Противовирусных препаратов на сегодняшний день не так много – их сложно создавать. Так как вирусы живут внутри клетки, лекарство должно либо убивать клетку, либо как-то влияет на вирус.

«Здесь возникает очень сложный вопрос о том, что мы делаем, назначая сами себе без повода и с поводом препараты прямого противовирусного действия, — подчеркнула Малинникова. — Необходимо сделать так, чтобы назначение прямых противовирусных препаратов было так же ограничено, как назначение антибактериальных средств».

Самолечение людей создает серьезную проблему, когда врачи уже ничего не могут сделать, помочь справиться с инфекцией, а вынуждены лишь помогать ее пережить, заключила врач.

Напомним, врачи считают мифом мнение, что при ОРВИ обязательно нужно пить противовирусные, подчеркивая, что в этом случае такие препараты бесполезны. Эффект многочисленных противовирусных препаратов и иммуномодуляторов, которые можно свободно купить в аптеке, не имеет никакой доказательной базы. Что касается выздоровления, то обычно это происходит вне зависимости от приема противовирусных.

Ранее врач назвала бесполезные при простуде препараты.