В Якутске посетители устроили массовую драку стульями и посудой в баре

В Якутске два человека попали в больницу после потасовки в баре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел около полуночи. Компания из семерых молодых людей стала приставать к официантке, после чего их отказались обслуживать. Недовольные ситуацией россияне стали спорить с работниками заведения, после этого к конфликту подключилась еще одна компания.

В результате молодые люди устроили дебош. Они стали кидать стулья и столы друг в друга, помимо этого они разбивали стаканы и угрожали ими посетителям. На кадрах с места инцидента заметно, как участники драки бросаются посудой и мебелью, другие гости заведения испуганно кричат.

На место вызвали полицейских. Им удалось задержать двоих участников конфликта, в отношении которых составили административные протоколы. Еще двоих направили в больницу, так как во время потасовки они получили травмы. Подробности об их состоянии не сообщаются.

Ранее в Петербурге семь человек увезли в полицию после драки со стрельбой.