Россиян предупредили об опасности гаджетов для детей до трех лет

Дети должны иметь возможность изучать окружающий мир с помощью своих органов чувств. Нельзя малышам в возрасте до трех лет давать гаджеты, в которых каждые 5-6 секунд меняется картинка – это негативно влияет на развитие внимания и памяти у детей, предупредила клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

Детям можно давать телефоны и прочие гаджеты после трех лет, но даже в этом случае важно контролировать и ограничивать время их использования. Короткие видео могут усугубить синдром дефицита внимания и гиперактивности, отметила психолог. В реальном мире нет такого, чтобы картинка менялась каждые 5-6 секунд. Дети, привыкшие к такому, не могут в будущем сосредоточиться ни на чем, даже досмотреть обычный мультфильм для них становится сложно.

«Внимание концентрируется как у рыбки, потом обнуляется. Очень важно дать ребенку возможность видеть реальный мир, знакомиться с ним через все способы получения информации», — подчеркнула Изюменко.

Напомним, врачи также считают, что раньше первого класса детей лучше не знакомить с гаджетами, так как в противном случае формирование структур мозга, отвечающих за моральные и волевые качества, затормозится, ребенок станет зависимым и это в конечном итоге помешает его полноценному развитию. Вместо этого полезнее будет больше общаться с детьми, гулять, заниматься спортом и не слишком часто смотреть мультфильмы.

Ранее ученые подтвердили, что злоупотребление гаджетами в семье тормозит развитие речи у детей.