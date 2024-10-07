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Петербурженка зашла в квартиру и обнаружила там скелетированный труп 66-летнего отца

В Петербурге женщина нашла скелетированный труп отца в квартире

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Depositphotos

Женщина обнаружила труп своего отца в квартире в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте. Россиянка пришла в квартиру и нашла там скелетированное тело 66-летнего родственника. Она оперативно вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

Предполагается, что мужчина мог находиться в помещении длительное время. Чтобы выяснить подробности произошедшего, труп россиянина направили в морг. О том, почему россиянка длительное время не замечала смерти отца, не сообщается.

До этого в Петербурге молодой человек пропал, но спустя несколько дней нашелся в соседней квартире мертвым, вместе со знакомым.

Взрослого сына стала искать жительница Приморского района. Позвонив в полицию спустя два дня, она заявила, что молодой человек ушел к другу и перестал отвечать на звонки. Правоохранители пришли на место и почувствовали трупный запах. Внутри они нашли обоих умерших. Как это произошло, неизвестно.

Ранее тела отказавшихся от еды трех сестер нашли в квартире в Петербурге.

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