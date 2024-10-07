В Феодосии ввели режим ЧС в связи с возгоранием на нефтебазе

В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с возгоранием на нефтебазе. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — написал Ткаченко.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко позднее заявлял, что в связи с возгоранием власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической. Ограничения коснулись только участков дорог, которые расположены между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии режима ЧС муниципального характера, однако позднее руководство города опровергло эту информацию.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на базе с нефтепродуктами.