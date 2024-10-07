В Барнауле пьяный россиянин протаранил восемь машин

В Барнауле мужчина пошел под суд после ДТП на стоянке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
По версии следствия, россиянин на машине марки Lexus протаранил восемь машин, которые находились на паркинге. Сам водитель скрылся с места, но его нашли.
Выяснилось, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, у него не было прав.
В рамках судебного разбирательства россиянина привлекли к ответственности по статье за пьяную езду без прав. Под арестом он проведет десять суток. Постановление пока что не вступило в силу.
До этого в Башкирии мужчина протаранил автомобили из-за измен его партнерш. Россиянин из Стерлитамака, как выяснилось, встречался с двумя девушками, которые работали в одном салоне красоты.
Так как у обеих были другие поклонники, мужчина подъехал к салону, разгромил окна, нанес повреждения машине одной из возлюбленных и другим автомобилям на стоянке, обронил водительское удостоверение и уехал.
Ранее слепой водитель врезался в автомобиль бойца ММА в Дагестане.