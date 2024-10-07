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В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи

В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за статьи

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Родители школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии (ШВФ) обратились в полицию из-за публикации газетой Iltalehti статьи о якобы исходящей от учебного заведения угрозе национальной безопасности. Об этом заявила директор школы Катри Анттила, передает ТАСС.

По ее словам, школа не вправе от своего лица подавать заявление в правоохранительные органы на сотрудников СМИ за оскорбление достоинства, однако это сделали некоторые родители, они также обратились в Совет публичного слова (надзорный орган в журналистике), чтобы начать расследование по поводу вмешательства в частную жизнь.

Председатель фонда правления школы Антеро Латту высказала мнение, что обсуждение работы учебного заведения в газетах и телевидении не повлияет на его репутацию.

Латту отметил, что инцидент лишь повысил узнаваемость школы. Он заверил, что ШВФ продолжит свою деятельность как интернациональное учебное заведение. Сейчас руководство школы разрабатывает меры, которые помогут усилить позиции ШВФ.

Ранее финский журналист рассказал о поддержке русофобии со стороны властей его страны.

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