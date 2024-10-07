В Китае ограничили поездки за границу для учителей и госслужащих

Китайские власти ужесточили условия выезда за рубеж для государственных служащих и учителей. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников КНР.

По данным издания, поездки за границу начали ограничивать вскоре после окончательного снятия ковидных запретов в 2023 году. Тремя годами ранее, когда вспыхнула пандемия, у педагогов и чиновников забирали загранпаспорта.

В настоящее время ограничения распространяются на преподавателей в школах и университетах, а также на сотрудников местных органов власти.

Так, бюро образования одного из районов в округе Вэньчжоу, опубликовало инструкцию для педагогов, согласно которой учителя могут покидать страну один раз за год и не более чем на 20 дней. Подчеркивается, что выезжающим нельзя контактировать с «враждебными иностранными силами», включая запрещенную религиозную организацию «Фалуньгун».

До этого сообщалось о скандале с китайской чиновницей, которая сделала 58 подчиненных своими любовниками. Кроме того, госслужащая за свою карьеру получила взяток на $8,5 млн.

Ранее сообщалось, что США уговорили Китай выпустить из тюрьмы американца, осужденного на пожизненный срок.