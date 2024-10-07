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Врач оценила, можно ли готовить на поцарапанной сковороде

Врач Соломатина: готовить еду на поцарапанной сковороде опасно

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Ingram Images/Global Look Press

Еду не стоит готовить на сковороде с поцарапанным антипригарным покрытием, потому что это может повысить риск развития рака. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если антипригарное покрытие поцарапано ножом или вилкой, безжалостно выбрасываем сковородку. Тефлон начинает разрушаться, и она становится канцерогенной, что повышает риск развития рака», — подчеркнула Соломатина.

По ее словам, использовать можно только ту посуду, на которой нет царапин, сколов и трещин. Врач советует отдавать предпочтение вариантам из керамики, фарфора или стекла, которые считаются нейтральными в плане безопасности для здоровья.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что алюминий — мягкий и легкий, обладает высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, что делает его идеальным материалом для производства посуды. Однако алюминиевая посуда при неправильном использовании может стать причиной пищевого отравления или других негативных последствий для здоровья, подчеркнул он.

Ранее была названа идеальная посуда для разогревания пищи в микроволновке.

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