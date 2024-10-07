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В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе

РИА Новости: тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается

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Андрей Стенин/РИА Новости

В Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Игоря Ткаченко.

«Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет» , — заявил Ткаченко.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко позднее заявлял, что в связи с возгоранием власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической. Ограничения коснулись только участков дорог, которые расположены между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Однако позднее руководство города опровергло эту информацию.

Ранее в Пермском крае и Воронежской области загорелись нефтебазы.

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