Москвич выпрыгнул из окна, чтобы не впускать супругу в квартиру

Житель Москвы оказался в больнице после того, как к нему в квартиру попыталась войти супруга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в районе Вешняки. По данным источника, 58-летний мужчина находился в квартире на третьем этаже, когда к нему пришла жена. Россиянин не хотел впускать возлюбленную, поэтому между парой возник конфликт.

Недовольная женщина устроила истерику. Мужчине это не понравилось, он не хотел дальше слушать супругу и видеть ее в доме, поэтому россиянин решил избежать дальнейшего конфликта, выпрыгнув из окна.

«Мужчину увезли в больницу с различными травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. На данный момент они проводят проверку.

Известно, что и пострадавший, и его супруга привлекались к административной ответственности, так как нарушали общественный порядок.

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