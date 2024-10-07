Более 70% участников референдума поддержали строительство АЭС в Казахстане

Более 70% участников референдума поддержали строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом сообщает казахское телеграфное агентство KazTAG.

По официальным предварительным данным, строительство АЭС поддержали 71,12% участников референдума. При этом явка составила 63,66% — в голосовании приняли участие более 7,8 млн человек.

Днем 6 октября, ЦИК Казахстана признал референдум по строительству атомной электростанции (АЭС) в стране состоявшимся. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны были проголосовать не менее 12 млн граждан. Казахстанцы отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда президент страны предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

Ранее Казахстан назвал сроки, когда определится с партнером по строительству АЭС.