Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 70% участников референдума поддержали строительство АЭС в Казахстане

KazTAG: 71,12% участников референдума поддержали строительство АЭС в Казахстане

close
Pavel Mikheyev/Reuters

Более 70% участников референдума поддержали строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом сообщает казахское телеграфное агентство KazTAG.

По официальным предварительным данным, строительство АЭС поддержали 71,12% участников референдума. При этом явка составила 63,66% — в голосовании приняли участие более 7,8 млн человек.

Днем 6 октября, ЦИК Казахстана признал референдум по строительству атомной электростанции (АЭС) в стране состоявшимся. Организаторы подсчитали, что на 10 тысячах 325 избирательных участках должны были проголосовать не менее 12 млн граждан. Казахстанцы отвечали на один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда президент страны предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

Ранее Казахстан назвал сроки, когда определится с партнером по строительству АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами