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Блиновская заболела в СИЗО

SHOT: Блиновская заболела после участия в заседании в Мосгорсуде

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский блогер Елена Блиновская, арестованная по уголовным делам о неуплате налогов на сумму 906 млн рублей и отмывании денежных средств, заболела в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В материале уточняется, что «королева марафонов» простыла во время поездки из следственного изолятора в Московский городской суд. Позже она пожаловалась на боль в горле и небольшое повышение температуры тела.

«Пришлось лечиться доступными средствами», — подчеркнули журналисты.

Также они добавили, что сейчас представители семьи Блиновских ведут переговоры о продаже ее транспортного парка. Речь идет о четырех автомобилях, включая Lamborghini Urus и Bentley Continental, гидроцикле, мотоцикле Harley Davidson, моторной лодке и снегоболотоходе.

«На имущество наложен арест. Предварительно, <...> после того, как покупателей найдут, адвокаты <...> попросят суд снять арест, чтобы сделка состоялась», — отмечается в публикации.

Ожидается, что вырученные средства блогер потратит на погашение долга перед государством.

Последнее заседание с участием Блиновской состоялось в Московском городском суде 2 октября. Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу «королевы марафонов», касающуюся продления ареста на ее имущество.

В результате суд признал законным это решение, но исключил из перечня арестованного имущество банковский счет отца Блиновской.

Ранее Блиновская продала трехкомнатную квартиру в Москве, чтобы частично погасить долг перед государством.

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