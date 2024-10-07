Россиянам объяснили, что делать в случае отказа на собеседовании

При отказе работодателя на собеседовании соискателю стоит попросить тестовое задание или узнать о других вакансиях в данной компании, считает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Это подтвердит заинтересованность кандидата в работе и позволит получить дополнительные шансы на победу, объяснила он в беседе с RT.

Если работодатель отказывает соискателю лично – при встрече или звонке, то есть шанс задать вопросы и получить обратную связь. Можно проявить свой интерес к работе – к примеру, попросить тестовое задание или узнать о других вакансиях. А вот если отказ присылается письменный, то нужно просто поблагодарить компанию за сообщение, отметила эксперт. Она также призвала проанализировать ответ работодателя, чтобы учесть свои ошибки на другом собеседовании.

«Помните, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат — слабый специалист, некомпетентен в каком-то вопросе или не востребован на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате», — подчеркнула Семеренко.

Она посоветовала учитывать все свои ошибки при поиске другой работы и не останавливаться в поиске, подчеркнув, что это в конечном итоге приведет к желаемому результату.

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