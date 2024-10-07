Врач рассказала, как часто дети могут болеть ОРВИ и когда стоит насторожиться

Дети дошкольного возраста могут болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьного — до восьми раз в год. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева.

«Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы как кашель и насморк не заканчиваются вовсе. На самом деле просто одна ОРВИ перетекает в другую. Почти все дети, когда начинают посещать детский сад, часто болеют, редко кого это обходит стороной. Это может очень сильно выматывать родителей», — сказала эксперт.

При этом она уточнила, что такой контакт с вирусами играет огромную роль для ребенка, потому что он тренирует его иммунитет и позволит реже болеть в будущем.

Врач предупредила, что насторожить родителей должны некоторые осложнения после ОРВИ. Так, опасным может быть, если ребенок переносит более двух пневмоний, двух синуситов или четырех эпизодов острых средних гнойных отитов в год. Кроме того, важно следить, есть ли у детей молочница в полости рта, длительно незаживающие раны или задержка в росте и развитии. В этих случаях Сергеева рекомендует обратиться к педиатру.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева до этого рассказала «Газете.Ru», что вакцинация детей — это эффективный способ предотвращения многих опасных инфекционных заболеваний.

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