В Екатеринбурге хозяйка смогла попасть в захламленную арендатором квартиру через суд

Жительнице Свердловской области удалось попасть в квартиру, которую она сдавала, благодаря судебным приставам. Об этом сообщает ГУФ ССП РФ по региону.

Инцидент произошел в Екатеринбурге, на улице Академика Бардина. Проживающая в квартире россиянка нередко затапливала соседей, но когда приходили представители управляющей компании, она их не пускала.

Хозяйка обратилась в суд, который стал на ее сторону. Приставы неоднократно требовали, чтобы женщина добровольно впустила их, но арендатор не прислушалась к их словам, поэтому приставам «пришлось приступить к решительным мерам».

Приехавшие на место правоохранители хотели вскрыть дверь, но в процессе женщина открыла сама. В помещении приставы заметили огромное количество мусора. Из-за отходов было сложно передвигаться по квартире, в одной из комнат от мусорных мешков был свободен только диван. По какой причине женщина копила мусор, неизвестно.

Ранее россиянка растила троих детей в захламленной квартире без продуктов.