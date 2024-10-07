В администрации Феодосии опровергли данные о вводе ЧС из-за пожара на нефтебазе

Руководство города Феодосии, расположенного в Республике Крым, опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе. Пост с соответствующим содержанием появился на странице администрации населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте».

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии особого режима. Однако, как следует из новой публикации, это была техническая ошибка.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в администрации города.

То же самое в своем Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков. Он призвал журналистов «не давать непроверенную информацию».

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается причин произошедшего.

Глава населенного пункта Игорь Ткаченко рассказал, что в связи с возгоранием власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической. Ограничения коснулись только участков дорог, которые расположены между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

Ранее в городе Екатеринбурге произошел крупный пожар в промышленной зоне.