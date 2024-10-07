Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В администрации Феодосии опровергли данные о вводе ЧС из-за пожара на нефтебазе

Администрация Феодосии: в городе не вводили режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Руководство города Феодосии, расположенного в Республике Крым, опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе. Пост с соответствующим содержанием появился на странице администрации населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте».

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии особого режима. Однако, как следует из новой публикации, это была техническая ошибка.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в администрации города.

То же самое в своем Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков. Он призвал журналистов «не давать непроверенную информацию».

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается причин произошедшего.

Глава населенного пункта Игорь Ткаченко рассказал, что в связи с возгоранием власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической. Ограничения коснулись только участков дорог, которые расположены между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом.

Ранее в городе Екатеринбурге произошел крупный пожар в промышленной зоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами