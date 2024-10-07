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В Петербурге пожарные потушили мини-приют для животных

В Петербурге сгорел частный приют для животных

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Shutterstock/AshimovSJ

В Петербурге спасатели ликвидировали возгорание в небольшом приюте. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Невском районе, где в квартире была расположена частная организация для животных. Как рассказали местные жители, наиболее вероятно, возгорание произошло из-за радиатора.

В экстренных службах рассказали о том, что возгорание произошло на площади 15 и 10 квадратных метров, в обеих комнатах.

Спасатели эвакуировали из дома 15 человек, среди которых были и дети.

«Хозяйку квартиры осмотрели медики, от госпитализации она отказалась», – сообщается в публикации.

Известно, что большинство животных спасти не удалось. Тех, кому удалось пережить пожар, на некоторое время забрали к себе очевидцы.

До этого в Барнауле во время пожара спасатели вынесли из огня более 700 животных, семь кошек спасти не удалось. Всего возгорание распространилось на 150 квадратных метров.

Ранее в Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки.

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