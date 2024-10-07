Названы упражнения, которые защищают от деменции

Рисование мелких деталей и чтение вслух могут защитить от деменции. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

По ее словам, во время рисования мелких деталей формируются новые нейронные связи. Мозг работает, когда руки рисуют мелкие детали, заявила она. Также Малышева рассказала, что во время чтения вслух восстанавливается связь между нервными клетками.

3 октября сообщалось, что ученые из Университета Южного Квинсленда (UniSQ) обнаружили, что пожилые люди, испытывающие хроническую боль, сталкиваются со значительно повышенным риском развития деменции.

Ученые проанализировали медицинские данные более 40 тысяч взрослых австралийцев в возрасте 65 лет и старше. После корректировки на ряд индивидуальных факторов, включая возраст и пол, было установлено, что риск развития деменции был почти в два раза выше у пожилых людей с хронической болью. При этом повышенной вероятность развития этого заболевания оставалась во всех возрастных группах.

Ранее был найден новый подход к лечению болезни Альцгеймера.