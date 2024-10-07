На нефтебазе в Феодосии произошел пожар

На нефтебазе, расположенной в Феодосии, произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом, ссылаясь на руководителя администрации Феодосии Игоря Ткаченко, в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По словам Ткаченко, на месте возгорания работают пожарные расчеты. О пострадавших не сообщается. В Феодосию выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

4 октября Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников над акваторией Азовского моря. Летом беспилотники ВСУ атаковали буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179» в Таганрогском заливе Азовского моря. Атака произошла 8 июня около 21:00 мск.

Баржа получила незначительные повреждения, а двое членов экипажа буксира получили осколочные ранения, но их состояние не вызывает опасений. После инцидента оба судна вернулись в порт Азов (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Ростовской области.

Ранее в Ростовской области ликвидировали пожар на горящей более двух недель нефтебазе.