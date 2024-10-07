В Приморье задержали мужчину за призывы насиловать сторонников Путина

В Приморском крае задержали жителя Находки, который в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» призывал подписчиков унижать и насиловать сторонников президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антитеррористической комиссии Приморского края.

«Василий, из города Находка Приморского края, однажды вечером решил сыграть в революционера и в социальной сети ''ВКонтакте'' призывал подписчиков одного из пабликов унижать и насиловать сторонников Президента РФ Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета»). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Скриншот с призывом был получен через анонимный чат-бот в мессенджере Telegram.

Антитеррористическая комиссия также опубликовала видео, в котором задержанный выражает сожаление о своих действиях.

В конце сентября в Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнюю местную жительницу, которая сфотографировала антироссийские лозунги на бумаге. Женщина получила официальное предостережение о недопустимости экстремистской деятельности.

Ранее в Москве 28-летнего мужчину арестовали на 10 суток за публикацию фотографий с запрещенной в России символикой на его странице во «ВКонтакте».