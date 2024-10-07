Корм для квадроберов сочли опасным

На маркетплейсах появился «корм для квадроберов». Врач-диетолог НИКИ детства Московской области Анна Басова предупредила о его опасности, пишет издание РИАМО.

В составе продукта — сахар, пальмовое или кокосовое масла, какао-порошок, кукуруза.

Басова предупредила об опасности такого сочетания ингредиентов, так как в корме не определено количество сахара и отсутствует клетчатка.

«Как постоянная еда такой корм вреден всем», — отметила она.

Полностью здоровому ребенку она предложила давать вместо завтрака, но не более 100-150 грамм. При эндокринных патологиях, избыточном весе и ожирении такая еда полностью под запретом.

5 октября для квадроберов предложили проводить спортивные мероприятия. С таким предложением выступил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

Ранее Сергей Безруков поддержал квадроберов.