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Пропавших на Камчатке туристов нашли с помощью беспилотника

Лебедев: пропавшие на Камчатке туристы с ребенком нашлись на «Аквариуме»

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Shutterstock

Группа туристов, пропавшая на Камчатке, найдена спасателями. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в «Вконтакте».

По словам Лебедева, туристы застряли на участке «Аквариум» в Елизовском районе, что стало причиной задержки их возвращения.

«Машины застряли. Это и была причина задержки с возвращением с маршрута», — написал он.

Спасательная операция началась после того, как знакомый туристов сообщил об их исчезновении ночью 7 октября. Для поиска использовался беспилотник. Спасатели проверили термальный комплекс «Зеленовские озерки» и заводь «Аквариум», где в конечном итоге и нашли группу.

«Аквариум» — это памятник природы регионального значения. Он расположен в Елизовском районе Камчатского края, в южной части Восточного хребта, всего в нескольких километрах к северу от села Коряки. Эта охраняемая территория, известная также как урочище «Аквариум», находится на месте слияния рек Левая Авача и Сарайная.

Ранее сообщалось, что пожилой турист потерялся в лесу и 20 часов пытался найти обратную дорогу.

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