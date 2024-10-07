Пропавших на Камчатке туристов нашли с помощью беспилотника

Группа туристов, пропавшая на Камчатке, найдена спасателями. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в «Вконтакте».

По словам Лебедева, туристы застряли на участке «Аквариум» в Елизовском районе, что стало причиной задержки их возвращения.

«Машины застряли. Это и была причина задержки с возвращением с маршрута», — написал он.

Спасательная операция началась после того, как знакомый туристов сообщил об их исчезновении ночью 7 октября. Для поиска использовался беспилотник. Спасатели проверили термальный комплекс «Зеленовские озерки» и заводь «Аквариум», где в конечном итоге и нашли группу.

«Аквариум» — это памятник природы регионального значения. Он расположен в Елизовском районе Камчатского края, в южной части Восточного хребта, всего в нескольких километрах к северу от села Коряки. Эта охраняемая территория, известная также как урочище «Аквариум», находится на месте слияния рек Левая Авача и Сарайная.

Ранее сообщалось, что пожилой турист потерялся в лесу и 20 часов пытался найти обратную дорогу.