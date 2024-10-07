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Стало известно, чем грозит новый порядок расселения граждан из аварийного жилья

Институт экономики города: новые правила расселения не дают приватизируешь жилье

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Новые правила расселения аварийного жилья в РФ связаны с переходом на договор некоммерческого найма. Об этом сообщил генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что главное — эту недвижимость нельзя в будущем приватизировать.

«Это жилое помещение уже не сможет быть использовано для решения жилищных проблем других граждан», — отметил эксперт, уточнив, что для расселения аварийных домов требуются значительные средства бюджета.

При этом он обратил внимание, что договор некоммерческого найма срочный (не более десяти лет), а плата по нему выше, чем в рамках соцнайма.

В то же время Пузанов уточнил, что законопроект устанавливает более длительный максимальный срок договора некоммерческого найма (25 лет) и предоставляет нанимателю право продлить договор.

Законопроект о расселении людей из аварийных домов разработали Минстрой РФ и Фонд развития территорий (ФРТ),

Ранее Путин обратил внимание на аварийное жилье в ДНР.

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