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За оскорбление педагогов могут ввести штрафы

«Известия»: в Думу внесут проект об ответственности за оскорбление педагогов

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект о введении административной ответственности за оскорбление педагогов. Об этом сообщает газета «Известия».

За оскорбление учителей граждане могут получить штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юрлица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если оскорбление педагога произойдет в интернете, то штраф для граждан составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что от учителей поступает очень много жалоб. В большинстве случаев законодательство встает на сторону учеников и родителей, сказал Миронов. По его мнению, законопроект позволит создать механизм предупреждения чести и достоинства учителей, что повысит престиж этой профессии в России.

5 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала в своей колонке на сайте верхней палаты парламента буллинг учителей одной из серьезных угроз для системы образования в России.

Ранее сообщалось, что россиянка заплатит штраф за оскорбление учителя в чате.

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