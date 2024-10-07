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Отец-инвалид из Москвы оспаривает в Верховном суде ограничение родительских прав

«Известия»: отец-инвалид пытается в суде снять ограничение в родительских правах

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Shutterstock

Отец-инвалид из Москвы Владимир Фальков пытается в Верховном суде снять ограничение в родительских правах. Об этом сообщает газета «Известия».

В 2021 году Лефортовский районный суд Москвы передал опеку над дочерью Фалькова бабушке его жены из-за того, что у него есть нейромышечное заболевание и инвалидность. Через два года это решение было отменено Нагатинским судом, но бабушка успешно оспорила его. Органы социальной защиты при этом на всех судах выступают на стороне отца.

В своей жалобе Фальков сообщил, что он проходит реабилитацию методами физической культуры и спорта, а также два раза в неделю посещает тренажерный зал.

Доля неполных семей в России достигла 38,5%. По данным ВНИИ труда Минтруда России, за последние 20 лет их стало больше почти в два раза. Что любопытно, серьезный прирост обеспечен и за счет семей, где единственным родителем остается отец, — таких ячеек общества стало больше в четыре раза. Да и вообще социальный портрет семей с одним родителем оказался довольно противоречивым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пугачеву и Галкина потребовали лишить родительских прав.

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