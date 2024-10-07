На Камчатке потерялась группа туристов

В Елизовском районе на Камчатке пропала туристическая группа из пяти-шести человек, сообщает во «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, среди туристов может быть ребенок.

«Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей — точный состав и маршрут, таким образом, неизвестны», — написал чиновник.

Он добавил, что об исчезновении туристов сообщил их знакомый. После этого спасатели отправились на поиски, у термального комплекса «Зеленовские озерки» их не обнаружили, также проверяют заводь «Аквариум».

Накануне в Гималаях спасли двух женщин-альпинистов — 37-летнюю Фэй Мэннерс и 31-летнюю Мишель Дворак, которые ждали помощи три дня без еды на высоте около 6 тыс. м. Британская альпинистка и ее американская спутница покоряли гору Чаукхамба и в четверг, 3 октября, подали сигнал SOS. Они успели передать, что потеряли палатку и снаряжение из-за камнепада.

Ранее пожилой турист потерялся в лесу и 20 часов пытался найти обратную дорогу.