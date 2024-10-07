США решили депортировать граждан Таджикистана в РФ и Центральную Азию из-за «связей» с ИГ

Из США выслали обратно в Россию и Таджикистан трех мужчин, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация запрещена в России) (ИГ), передает CBS News.

Как сообщает канал, восемь граждан Таджикистана были задержаны в июне в ходе скоординированных рейдов полиции в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, целью которых был срыв возможного террористического акта на ранней стадии. Трое задержанных уже были высланы из страны, еще четверых отправят в Центральную Азию в ближайшие недели. Восьмой задержанный из-за проблем по здоровьем все еще ожидает решения иммиграционного суда по своему делу. По словам источников CBS News, он, вероятно, повторит судьбу сограждан.

Согласно публикации, никаких дополнительных обвинений, в том числе связанных с терроризмом, гражданам Таджикистана предъявлено не было, так как их решили депортировать.

На прошлой неделе глава ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнители теракта в «Крокусе» были членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан». Организаторы, находясь в Афганистане, вербовали через интернет членов таджикской диаспоры в России. По словам Бортникова, мигранты-радикалы — это группа риска, так как они идеальны для вербовки террористическими организациями или иностранными спецслужбами.

Ранее Таджикистан заявил о «нарушении прав» своих граждан в России.