СМИ: сын главреда «Говорит Москва» устроил скандал в аэропорту Сочи

Журналист Георгий Бабаян, сын главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна, устроил скандал в аэропорту Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Причиной конфликта стало опоздание на самолет компании «Аэрофлот», вылетавший в Москву. Журналист с семьей засиделись в кафе и поспешили к выходу на посадку, когда гейт был уже закрыт.

«Споры с сотрудниками авиакомпании не помогли: семье пришлось покупать новый билет», — уточнили в публикации.

По словам Романа Бабаяна, его сын с женой и двумя детьми опоздали на посадку лишь на 40 секунд. Он обратил внимание, что в аэропорту не было оповещений о посадке и не работало табло информации. Но канал приводит другую информацию, основываясь на данные камер наблюдения. Авиакомпания завершила посадку в 14:15, а Бабаян-младший с женой и детьми пришел к гейту в 14:21, то есть через шесть минут.

В начале сентября жители Омской области не смогли улететь в Петербург из-за пьяного дебоша на борту самолета.

Ранее самолет российской авиакомпании ударился хвостом о посадочную полосу при приземлении.