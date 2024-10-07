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Власти Ирана сняли все ограничения на полеты

Mehr: международный аэропорт в Тегеране возобновил полеты при отмене ограничений

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт имама Хомейни в столице Ирана возобновил авиасообщение после отмены всех введенных ранее ограничений. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Авиакомпаниям разрешено выполнять рейсы в аэропорту имама Хомейни», — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что после получения Организацией гражданской авиации уверенности в безопасности полетов все объявленные до этого ограничения сняли.

В воскресенье, 6 октября, авиарейсы аэропортов Ирана отменили в связи с возникшими ограничениями после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля.

Иран уже отменял рейсы в ночь на 3 октября. Накануне в Иране опровергли предупреждение о безопасности полетов в стране. Об этом заявил главный руководитель отдела по коммуникационным связям и международным делам международного аэропорта имени имама Хомейни Джавад Салехи, передает агентство Mehr.

Ранее Иран пообещал Израилю более жесткий ответ в случае новой агрессии.

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