Россиянам напомнили, какие ремонты нельзя проводить без разрешения

Перед началом ремонта важно разобраться, какие работы разрешены без согласования, а какие требуют разрешения. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», о чем обязательно стоит знать еще на «берегу», чтобы избежать ошибок и претензий со стороны инстанций.

«Итак, без согласования можно делать довольно много видов работ. К ним относится в первую очередь косметический ремонт. Покрасить стены, поклеить обои, заменить напольные покрытия и установить сантехнику и осветительные приборы — для этого не требуется разрешения БТИ. Также не возбраняется перепланировка, но есть некоторые ограничения: перенос перегородок не должен занимать более 25% площади квартиры, вся процедура не должна нести ущерба несущим конструкциям,» — объяснил он.

Дверные и оконные проемы можно легально расширить в рамках существующих проемов и с соблюдением всех мер безопасности. Если вы захотели установить ванну вместо душевой кабины или наоборот, вы также сможете беспрепятственно это сделать. С установкой кондиционера все сложнее: необходимо согласовывать только наружное крепление.

Обязательного согласования в БТИ требует демонтаж несущих стен. Как правило, такая процедура запрещена вовсе, кроме случаев, когда есть разрешение от проектной организации. Внутри квартиры запрещено без согласования переносить кухню, санузел, газовую плиту. Создание нового санузла в новом месте тоже требует согласования и разработки проекта. Нельзя без санкции устанавливать балконный блок или менять внешний вид фасада.

«Перед началом ремонта рекомендую проконсультироваться с управляющей компанией о правилах и ограничениях на проведение работ в вашем доме. Дальше получить разрешение от собственников в случае перепланировки, затрагивающей общедомовое имущество. Подробный проект поможет задокументировать все изменения и представить для согласования в соответствующих органах конкретные решения. Помните, что дома старого фонда регулируются законодательством более строго, и могут иметь свои особенности и ограничения», — резюмировал эксперт.

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